Генконсул Ветрик: дипломаты следят за делом задержанной в Анталье россиянки

Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье гражданской РФ Екатериной Бурназкиной, арестованной за оставление новорожденной дочери в аэропорту курорта, сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.