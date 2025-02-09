Генконсул Ветрик: дипломаты следят за делом задержанной в Анталье россиянки

Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с задержанной в Анталье гражданской РФ Екатериной Бурназкиной, арестованной за оставление новорожденной дочери в аэропорту курорта, сообщил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.
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