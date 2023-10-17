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Закон, порядок, государство

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В Тюменской области полицейские, общественники, дружинники и казаки провели профилактический рейд, направленный против мошенников

Представители Общественного совета при Межмуниципальном ОМВД России «Ялуторовский», ялуторовского станичного казачьего общества и народной дружины совместно с участковыми уполномоченными провели информационную акцию «Осторожно, мошенники!».

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