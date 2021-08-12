Русофобия в Казахстане

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаРусофобия в КазахстанеВчера по России-24 был довольно большой репортаж о том, как заскакали и замайданили наши небратья из Казахстана.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGriG MsКогда уж казнациски доскачут до укроДАУНов --- да бухарцам своё , каракалпакам своё , джунгарам своё , ну инаш алтай с Сибирью на своё место ... может обиженные на них кыргызы потом приютят этих зажратых с голодных степей ....Комментировать
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