Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись или судятся с ним»

– Как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит.
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