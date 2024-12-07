Талалаев ответил на критику Канчельскиса: «Многие команды, где он работал, уже закрылись или судятся с ним»

– Как минимум один критик на федеральном уровне у вас остался. Имею в виду Андрея Канчельскиса, который не так давно сказал про вас следующее: «Сколько команд Талалаев зарезал? Пускай это скажет! При нем три команды вылетели – об этом он не говорит.