Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией

Призыв Постоянного представителя России при ООН ввести санкции против израильского режима за невыполнение резолюции Совета Безопасности является новым тревожным этапом в растущей напряженности между израильским режимом и Россией.
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