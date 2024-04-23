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Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией

Израильский режим обеспокоен растущей напряженностью в отношениях с Россией

Призыв Постоянного представителя России при ООН ввести санкции против израильского режима за невыполнение резолюции Совета Безопасности является новым тревожным этапом в растущей напряженности между израильским режимом и Россией.

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