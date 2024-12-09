9 декабря – День Героев Отечества в России

«Мир ждет!» Трамп выступил с призывом к Путину Дональд Трамп: настало время действовать Путину для переговоров по Украине Российскому президенту Владимиру Путину настало время приступить к действиям в отношении Украины и мирного урегулирования ситуации. Об этом написал на своей странице в соцсети Truth Social новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. «Я знаю Владимира (Путина. — Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!» заявил Трамп. Однако будущий глава Белого дома не предоставил деталей о том, каким образом Китай может помочь в продвижении к миру. Ранее Дональд Трамп сообщил о стремлении украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским к заключению мирного соглашения с Россией для разрешения вооруженного конфликта. Американский политик также отметил, что сейчас важное время для обеих сторон конфликта, когда необходимо принимать ключевые решения. В свою очередь лидер киевского режима Владимир Зеленский отреагировал на призыв Трампа к немедленному прекращению огня на Украине. Он написал в своем Телеграм-канале, что конфликт невозможно закончить «бумажкой и несколькими подписями» и призвал Штаты и весь мир «остановить Россию силой».

Юрий Ильинов

Американская пресса с воодушевлением пишет об успехах протурецких террористов в Сирии За чуть больше недели Ближний Восток кардинально изменился. Каким бы ни оказался окончательный результат в Сирии, последние несколько дней принесли целую череду потрясений, которые обязательно отразятся на всем регионе. Об этом сообщает американская пресса, которая с воодушевлением описывает успехи протурецких террористов на сирийской земле. В публикациях отмечается, что больше всего от падения власти Башара Асада в САР проиграли Россия и Иран. С момента начала восстаний в 2011 году, Москва и Тегеран играли важную роль в поддержке Дамаска. САР для РФ – давний и сильнейший союзник на Ближнем Востоке. Сирийские власти позволили россиянам обзавестись военной инфраструктурой в стране – военно-морской базой (ПМТО ВМФ РФ) в Тартусе и авиабазой (ВКС РФ) в Латакии, что позволило Москве расширить влияние в регионе. Россия получила стратегически важное для нее присутствие в Средиземном море и кардинально расширила возможности своей авиации. Для Ирана Сирия была частью шиитского полумесяца, включающего также соседние Ирак и Ливан. Но близость к Тегерану сделала Дамаск врагом для США, Израиля и Саудовской Аравии. Наступательная операция «сирийских оппозиционеров» началась в самый оптимальный момент. Россия оказалась занята Украиной, а Иран и ливанскую «Хезболлу» сильно отвлек Израиль. По ливанской «Хезболле» были нанесены мощные удары, убит лидер и множество командиров. И вот, когда Россия и Иран отвлеклись, а «Хезболла» ослабла, «Хайят Тахрир аш-Шам»* нанесла удар. И что это был за удар! Редко какая повстанческая группировка одним ударом меняла Ближний Восток так полно, как эта – восторгается одно из СМИ США. При этом американцы не имеют представления, что будет дальше. Среди всех этих бурлящих потоков марионеточных сил и политики никто не может сказать ничего наверняка. * – террористическая организация, запрещенная в РФ.