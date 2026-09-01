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Царьград

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Международный союз конькобежцев одобрил участие русских в Анкаре

Международный союз конькобежцев одобрил участие русских в Анкаре

Русские фигуристы Таисия Гусева и Даниил Овчинников примут участие в соревнованиях спортивных пар на этапе юниорского Гран-при в Анкаре с 17 по 19 сентября, получив вторую квоту.

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