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Новости Брянска

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Большунов может вернуться на международные старты: FIS допустила российских атлетов в нейтральном статусе

Большунов может вернуться на международные старты: FIS допустила российских атлетов в нейтральном статусе

Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях FIS со следующего сезона, подписав декларацию о нейтралитете, соблюдение которой будет постоянно контролироваться.

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