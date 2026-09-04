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Царьград

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Подписано соглашение на миллиард для переработки шин в Магадане

Подписано соглашение на миллиард для переработки шин в Магадане

В Магаданской области планируют создание предприятия по переработке шин. Проект стоимостью в миллиард рублей одобрили на Восточном экономическом форуме.

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