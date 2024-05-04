Врач предупредила об опасностях маринада в покупном шашлыке

Шашлык сам по себе является достаточно вредной пищей, однако не последнюю роль в составе этого блюда играет маринад, который в отдельных случаях может сделать приноровленное на огне мясо немного полезнее.
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