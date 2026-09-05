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Словарь русского языка пополнился словом "шумахер"

Словарь русского языка пополнился словом "шумахер"

Теперь это не только фамилия легендарного гонщика, но и синоним лихача Фамилия легендарного гонщика Михаэля Шумахера вошла в словарь русского языка — теперь она употребляется как нарицательное существительное.

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