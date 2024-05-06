В Москве отметили интерес к конкурсу "Наследие моего района"

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына В проекте "Активный гражданин" началось голосование за лучшие рисунки участников шестого городского конкурса "Наследие моего района", рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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