ТОП медицинских прорывов (проект «Контуры будущего»).

15 знаковых прорывов в медицине за три столетия В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер привил восьмилетнему Джеймсу Фиппсу легко протекающую у человека коровью оспу и после трех заражений ребенка натуральной оспой доказал защитный эффект процедуры.
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