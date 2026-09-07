ТОП медицинских прорывов (проект «Контуры будущего»).

15 знаковых прорывов в медицине за три столетия В 1796 году английский врач Эдвард Дженнер привил восьмилетнему Джеймсу Фиппсу легко протекающую у человека коровью оспу и после трех заражений ребенка натуральной оспой доказал защитный эффект процедуры.