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“Судьям позор!” – новый скандал с участием Камилы Валиевой произошел на Гран-при России в Казани

“Судьям позор!” – новый скандал с участием Камилы Валиевой произошел на Гран-при России в Казани

Очередной скандал в большом спорте произошел на Гран-при России в Казани. На этот раз фанаты фигурного катания поддержали Соню Муравьеву и выступили против Камилы Валиевой.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Еще бы в Казани своей, да не завысили. Что уж тут непонятного-то?
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9 час.

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