Российские войска продолжают методично решать задачи на нескольких участках фронта. Группировка «Север» освободила село Озёрное в Харьковской области — небольшой населённый пункт у границы с Белгородской областью, примыкающий к селу Березники, которое перешло под контроль ВС РФ накануне.