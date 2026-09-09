Специальная военная операция ВС РФ и события на Украине 9 сентября, вечер

Российские войска продолжают методично решать задачи на нескольких участках фронта. Группировка «Север» освободила село Озёрное в Харьковской области — небольшой населённый пункт у границы с Белгородской областью, примыкающий к селу Березники, которое перешло под контроль ВС РФ накануне.
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