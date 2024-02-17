Молдова в числе первых подписала Любляно-Гаагскую конвенцию 

Государственный секретарь Министерства юстиции Эдуард Сербенко подписал Любляно-Гаагскую конвенцию о международном сотрудничестве в расследовании и уголовном преследовании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений.
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