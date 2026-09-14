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Газета «Культура»

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Художники стран БРИКС создали «общий холст цивилизаций» в Нью-Дели

В преддверии 18-го саммита БРИКС в Нью-Дели, в рамках культурной программы индийского председательства был реализован международный арт-проект «Сангам» — «Слияние: общий холст цивилизаций», передает Российская академия художеств.

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