«Каролина» выиграла 4-й матч подряд и идет 1-й в Столичном дивизионе

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» (2:1) в матче чемпионата НХЛ, одержав 4-ю победу подряд. После 42 игр «Кейнс» с 64 очками занимают в Столичном дивизионе первое место, опережая идущих вторыми «Рейнджерс» на 2 балла и проведя на 4 матча меньше.