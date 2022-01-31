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«Каролина» выиграла 4-й матч подряд и идет 1-й в Столичном дивизионе

«Каролина» обыграла «Сан-Хосе» (2:1) в матче чемпионата НХЛ, одержав 4-ю победу подряд. После 42 игр «Кейнс» с 64 очками занимают в Столичном дивизионе первое место, опережая идущих вторыми «Рейнджерс» на 2 балла и проведя на 4 матча меньше.

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