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Пронедра

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Пористый кристалл в форме пружины изменил геометрию под действием растворителя

Пористый кристалл в форме пружины изменил геометрию под действием растворителя

Кристаллы принято считать жёсткими и предсказуемыми объектами с ровными гранями. Команда Университета Осаки под руководством профессора Ичиро Хисаки опровергла это представление: исследователи создали пористый органический кристалл, который вырастает в форме спиральной пружины и способен обратимо растягиваться и сжиматься — в зависимости от того, входят в его поры молекулы растворителя или выходят из них.

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