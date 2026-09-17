Пористый кристалл в форме пружины изменил геометрию под действием растворителя

Кристаллы принято считать жёсткими и предсказуемыми объектами с ровными гранями. Команда Университета Осаки под руководством профессора Ичиро Хисаки опровергла это представление: исследователи создали пористый органический кристалл, который вырастает в форме спиральной пружины и способен обратимо растягиваться и сжиматься — в зависимости от того, входят в его поры молекулы растворителя или выходят из них.