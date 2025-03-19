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Пушков: Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США

Пушков: Мерц производит "странное впечатление" на фоне политики США

На фоне политики США возможный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц производит "странное впечатление", заявил русский сенатор Алексей Пушков.

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