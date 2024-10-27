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Иран призвал генсека ООН Гутерриша решительно и недвусмысленно осудить Израиль

Иран призвал генсека ООН Гутерриша решительно и недвусмысленно осудить Израиль

Тегеран призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и членов Совета Безопасности всемирной организации занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить Израиль, который некоторое время назад нанес удары по территории Ирана.

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