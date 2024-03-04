«Большие дяди порешали вопросики»: Промеса не выдадут Нидерландам

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, по данным журналиста Ивана Карпова, предстанет перед судом в ОАЭ из-за дела об оставлении места ДТП 5 марта, после чего сможет вернуться в Россию и сыграть за «Спартак» уже в матче 20-го тура РПЛ против воронежского «Факела».