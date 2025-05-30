Эксперт ИМЭМО: Россия укрепит защиту от ПРО США "Золотой купол"

Дмитрий Стефанович из Центра международной безопасности ИМЭМО РАН рассказал о планах России по укреплению воздушно-космической обороны в ответ на американский проект ПРО «Золотой купол» Дональда Трампа и подчеркнул модернизацию российских МБР.
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