Венесуэла получила доступ к $346 млн своих активов в МВФ

Венесуэла получила доступ к 346 млн долларов своих активов в Международном валютном фонде. Средства направят на восстановление страны после разрушительных землетрясений, сообщила уполномоченный президент республики Дельси Родригес.
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