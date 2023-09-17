Феномен искажения хода времени и временные "петли"

М

ММ

"намоленная икона обладала достаточно сильным энергетическим потенциалом, направленным на «исправление» искажений пространства-времени в нашем мире"- поэтому основная масса икон- просто доски или картинки. Церкви строили на местах силы, в которых до христианства были места молений или капища. В такие церкви надо ходить тогда, когда нет или очень мало людей и ни в коем случае не во время молений или мероприятий!