Еще академик Сахаров в своей работе «Многолистная модель Вселенной» и некоторых других статьях, посвященным свойствам искривленного пространства, признавал, что наряду с наблюдаемой Вселенной существует и множество других.
Феномен искажения хода времени и временные "петли"
Комментарии
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М
ММ
"намоленная икона обладала достаточно сильным энергетическим потенциалом, направленным на «исправление» искажений пространства-времени в нашем мире"- поэтому основная масса икон- просто доски или картинки. Церкви строили на местах силы, в которых до христианства были места молений или капища. В такие церкви надо ходить тогда, когда нет или очень мало людей и ни в коем случае не во время молений или мероприятий!
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14 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Для посвещенных но не для простых.
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10 час.
z
zhanna
Тоже самое происходит когда вы креститесь.Крест защиает вас на 6 часов,но нужно наносить крест 12 раз,вы защищаете 5 уровней в которых находится ваше биологическое тело(ранее для этого наносилось3 креста) и 7 уровней тонких тел.Таким образом вы создаете порталво все стороны света,мощность его будет равна вашему духу.
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1 час.
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