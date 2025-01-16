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ЧП на участке между станциями Усть-Лабинская и Двубратский: «вылетел» прямо перед поездом

ЧП на участке между станциями Усть-Лабинская и Двубратский: «вылетел» прямо перед поездом

ЧП на участке между станциями Усть-Лабинская и Двубратский едва не привело к трагическим последствиям.

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