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Пентагон ищет новые воздушные платформы для разведывательных комплексов

Пентагон ищет новые воздушные платформы для разведывательных комплексов

Стало известно, что Пентагон ищет новые способы развертывания комплексов воздушной разведки. Для размещения специальной аппаратуры предлагается использовать различные воздушные платформы с достаточной грузоподъемностью, способные осуществлять управляемый полет и находиться в воздухе длительное время.

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