Пентагон ищет новые воздушные платформы для разведывательных комплексов

Стало известно, что Пентагон ищет новые способы развертывания комплексов воздушной разведки. Для размещения специальной аппаратуры предлагается использовать различные воздушные платформы с достаточной грузоподъемностью, способные осуществлять управляемый полет и находиться в воздухе длительное время.