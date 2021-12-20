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В Польше проходят массовые протесты: власти запретили иностранцам владеть СМИ: Новости ➕1, 20.12.2021

В Польше проходят массовые протесты: власти запретили иностранцам владеть СМИ: Новости ➕1, 20.12.2021

Документ уже принят Сеймом и направлен на подпись главе государства. В соответствии с законом, ограничивается участие иностранцев в финансировании и руководстве местных СМИ.

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