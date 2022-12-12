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Министр иностранных дел Катара о гибели рабочих-мигрантов: «Одна смерть – это слишком много. Но за весь период подготовки к ЧМ их было 3»

Министр иностранных дел Катара высказался о смертях рабочих-мигрантов при подготовке к ЧМ-2022. – Отчасти пристальное внимание было вызвано замешательством в отношении статистики.

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