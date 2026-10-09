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Неординарные газовые новости

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СПГ по любой цене, лишь бы хватило до марта

СПГ по любой цене, лишь бы хватило до марта

Европа считает кубометры до весны Европейский газовый оператор ENTSOG выдал прогноз на отопительный сезон, и прогноз этот больше похож на игру в три наперстка, чем на уверенный план.

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