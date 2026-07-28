Джон Джонс назвал Топурию фаворитом в возможном бою с Махачевым

Испано-грузин Илия Топурия является фаворитом в его возможном бою с россиянином Исламом Махачевым. Об этом в интервью YouTube-каналу ALG Global рассказал бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе Джон Джонс, сообщает championat.
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