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"Казус кыргызус": Русофобию оплачивают из русского бюджета

"Казус кыргызус": Русофобию оплачивают из русского бюджета

Царьград Коллаж Царьграда Скандал вокруг публикации в московском академическом издательстве "Наука" коллективной монографии "Кыргызы", исполненной многих русофобских исторических мифов, поднимает целый ряд острых вопросов.

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