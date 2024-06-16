Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максимов
    А разработана ли стратегия войны с Западом нашим Генштабом?Если нет,то повторится 1941 год!!!"НАТО уже на Укра...
  • Виктор Галкин
    Заставить мировое сообщество? Совсем охренел еврейчик)Переговоры России...
  • ольга решетникова
    Клоун.Зеленский назвал ...

Дональд Трамп пообещал "разобраться" с выплатами Киеву, если победит на выборах

Дональд Трамп пообещал "разобраться" с выплатами Киеву, если победит на выборах

Бывший президент США вовсю использует недовольство народа страны поддержкой украинского режима.Экс-президент США и кандидат на будущих выборах Дональд Трамп во время одной из встреч с потенциальными избирателями пообещал "разобраться" с регулярными многомиллиардными выплатами Зеленскому, который тот получает от Америки всякий раз, как ни попросит.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх