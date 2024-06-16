Бывший президент США вовсю использует недовольство народа страны поддержкой украинского режима.Экс-президент США и кандидат на будущих выборах Дональд Трамп во время одной из встреч с потенциальными избирателями пообещал "разобраться" с регулярными многомиллиардными выплатами Зеленскому, который тот получает от Америки всякий раз, как ни попросит.