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Царьград

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Четыре автомобиля столкнулись на 38-м км МКАД: подробности происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на 38-м км МКАД: подробности происшествия

На 38-м километре МКАД произошло ДТП с участием четырёх автомобилей, вызвавшее пробку длиной 2,7 км. Оперативные службы работают на месте, уточняя информацию о пострадавших.

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