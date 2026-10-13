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На учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» утвердили план миротворческой операции

На учениях ОДКБ «Нерушимое братство — 2026» утвердили план миротворческой операции

На полигоне Лосвидо в Белоруссии определили порядок действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Параллельно в Литве с 12 по 18 октября проходят полевые тактические учения с участием около тысячи военнослужащих.

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