В ПКР прокомментировали допуск россиян на Игры-2024

В Паралимпийском комитете России прокомментировали допуск россиян на Игры-2024. «Отказывать спортсменам в демонстрации того, что они происходят из определенной страны, или радоваться победе, когда звучит гимн их страны, значит, лишать их права на их национальную идентичность», — говорится в сообщении.