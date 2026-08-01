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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Рубина» качали Даку после матча с «Акроном». Сообщалось, что форвард перейдет в «Спартак»

В « Рубине », возможно, попрощались с  Мирлиндом Даку . После матча с « Акроном » во 2-м туре РПЛ (2:1) футболисты казанского клуба подхватили 28-летнего нападающего на руки и стали его качать.

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