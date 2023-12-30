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Тг-канал "Война с фейками" опроверг сбор подписей за Путина в мэрии Горячего Ключа

Тг-канал "Война с фейками" опроверг сбор подписей за Путина в мэрии Горячего Ключа

Органы местного самоуправления не могут собирать подписи в поддержку кандидатов.Появившуюся в соцсетях информацию о якобы сборе подписей за Владимира Путина в мэрии Горячего Ключа опроверг телеграм-канал "Война с фейками".

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