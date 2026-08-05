На балансе американских техногигантов обнаружили неучтенный триллион долларов обязательств

Суммарные обязательства Microsoft, Amazon, Alphabet (холдинговая компания, управляющая Google Inc и ее «дочками») и ряда других американских техногигантов по аренде дата-центров, которые пока не учитываются в их финансовых показателях, превышают триллион долларов.
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