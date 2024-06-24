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Песков: Путин дает поручения после атаки ВСУ Севастополя и терактов в Дагестане

Песков: Путин дает поручения после атаки ВСУ Севастополя и терактов в Дагестане

ИЗВЕСТИЯ Президент РФ Владимир Путин дает необходимые поручения после обстрела украинскими боевиками Севастополя и произошедших терактов в Махачкале и Дербенте, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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