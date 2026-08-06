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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Саусь о начале сезона: «Раз такой график «Спартаку» составили – будем стараться побеждать. Он непростой, слабых команд нет»

Полузащитник « Спартака »  Владислав Саусь  оценил календарь команды на старте сезона-2026/27. В матче 3-го тура РПЛ красно-белые сыграют с « Краснодаром » в воскресенье, 9 августа.

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