Наши евроукраинские меньшие небратья вот уже который год пытаются доказать россиянам, что в России всё какое-то неполноценное.
Рождённая хутором империей не станет
Комментарии
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Сергей Иванов
У нас с приходом Голиковой медицина тоже закончилась и американцев не надо
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13 час.
Олег Самойлов
Надо срочно возвращать социализм и советскую медицину! И тогда у нас в России СНОВА станет 23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ!!!) миллиона пенсионеров! Помирать они перестанут! А то сейчас мрут пачками и толпами, осталось на сегодня всего 42 миллиона!..
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4 час.
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