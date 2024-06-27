Рождённая хутором империей не станет

У нас с приходом Голиковой медицина тоже закончилась и американцев не надо

Олег Самойлов

Надо срочно возвращать социализм и советскую медицину! И тогда у нас в России СНОВА станет 23 (ДВАДЦАТЬ ТРИ!!!) миллиона пенсионеров! Помирать они перестанут! А то сейчас мрут пачками и толпами, осталось на сегодня всего 42 миллиона!..