Ну вот как тут не поверить в наличие "башен", если сначала нас успокаивают Сергей Викторович и Дмитрий Анатольевич, говоря, что "если США предложат то, что нам выгодно то почему нет, но без каких-либо политических уступок с нашей стороны" и что "отношения между Россией и США испорчены на десятилетия вперёд".
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