23 октября Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «270 на 270» через пункт пропуска «Новая Гута» под Гомелем, на белорусско-украинской границе.
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