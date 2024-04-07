Команда севастопольских архитекторов вышла в финал международного чемпионата «CASE-IN»

Региональный отборочный этап Международного чемпионата инженерных команд «CASE-IN» по направлению «Архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство» прошел на базе Точки кипения СевГУ.
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