Суд США постановил: «Санкции Казначейства против Tornado Cash незаконны»

Апелляционный суд США отменил санкции, наложенные на криптомиксер Tornado Cash.В решении говорится, что санкции на немодифицируемые смарт-контракты сервиса превышают полномочия Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).
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