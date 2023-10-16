﻿﻿В журналах и соцсетях постоянно пишут, что нужно бережно относиться к своему обмену веществ, и тогда можно рассчитывать на бесперебойную работу, которая позволит поддерживать желаемый вес (или даже поможет похудеть, если это необходимо).