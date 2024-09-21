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ВС не стал рассматривать жалобу Земфиры* на отказ в снятии статуса иноагента

ВС не стал рассматривать жалобу Земфиры* на отказ в снятии статуса иноагента

ВС не стал рассматривать жалобу Земфиры* на отказ в снятии статуса иноагента Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП Верховный суд не стал рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* на отказ в снятии статуса иноагента.

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СК
Светлана Касьянова
А с какой стати?!
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13 час.
Федор Родников
Обнаглевший конь с пи*дой.
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11 час.

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