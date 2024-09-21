ВС не стал рассматривать жалобу Земфиры* на отказ в снятии статуса иноагента Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП Верховный суд не стал рассматривать жалобу певицы Земфиры Рамазановой* на отказ в снятии статуса иноагента.
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