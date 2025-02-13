Врач Селиванова объяснила, почему в магазине от человека больше вирусов, чем от собаки

На входе в магазин часто можно увидеть наклейку, запрещающую вход с собаками. Но не менее распространенная история, когда вход с собаками, напротив, приветствуется — правда, в основном для четвероногих не выше 30 см.
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