Студенты-юристы помогли крымчанину добиться статуса жителя осаждённого Севастополя

Студенты юридического факультета, консультанты юридической клиники Крымского федерального университета помогли гражданину Российской Федерации Леониду Бельчевичину в присвоении ему статуса жителя осаждённого Севастополя.
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